Riassunto: Prosimo annuncia la disponibilità generale dell’integrazione con AWS Cloud WAN

Prosimo annuncia la disponibilità generale dell’integrazione con AWS Cloud WAN

L’integrazione consente alle imprese di sviluppare un transito flessibile e scalabile per la connettività tra più aree e la segmentazione con una soluzione di rete autonoma multi-cloud

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–Prosimo, l’impresa che crea l’infrastruttura alla base dell’esperienza con le applicazioni, ha annunciato oggi la disponibilità generale della sua integrazione con AWS Cloud WAN. La notizia giunge sulla scia della comunicazione odierna da parte di AWS della disponibilità generale di AWS Cloud WAN. Da questo momento, i clienti di AWS Cloud WAN possono implementare la piattaforma di Prosimo per sviluppare una soluzione di transito sul cloud a stack completo (Full Stack Cloud Transit) flessibile e scalabile per la connettività tra aree e la segmentazione destinata a semplificare e ridurre i carichi operativi, migliorare le esperienze e limitare i costi.

“Grazie alle nuove caratteristiche e funzionalità presenti sulla piattaforma AXI, Prosimo si è dimostrata particolarmente adatta a soddisfare i nostri obiettivi: abilitazione delle funzionalità dell’infrastruttura moderna utilizzando i costrutti di rete AWS come Cloud WAN, osservabilità incorporata per le applicazioni e rimozione di quanta più complessità possibile”, ha dichiarato Kevin Paige, direttore della sicurezza informatica, Flexport.

Con la combinazione di AWS Cloud WAN e Prosimo le imprese possono da oggi semplificare il modo in cui sviluppano e gestiscono la connettività dei loro ambienti eterogenei tra le diverse aree AWS nel mondo, dei loro centri dati in loco, delle loro strutture di colocation, delle loro filiali e della loro base di utenza distribuita:

Conseguire segmentazione flessibile e granulare: la policy di rete globale in ambito AWS viene mantenuta intenzionalmente a grana grossa e semplificata in modo da agevolarne la gestione ed evitare di doverla modificare troppo spesso.

