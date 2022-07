Riassunto: Procore collabora con AWS per introdurre i gemelli digitali nel settore edile

CARPINTERIA, California–(BUSINESS WIRE)–Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR), leader mondiale nella fornitura di software gestionale per il settore dell’edilizia, ha annunciato oggi una collaborazione con Amazon Web Services (AWS) per sfruttare AWS IoT TwinMaker allo scopo di estendere il valore dei dati relativi a progetti edilizi alla gestione degli immobili. Gli strumenti forniti da AWS IoT TwinMaker accelerano la creazione di gemelli digitali per edifici, fabbriche, macchinari industriali e linee di produzione.





La piattaforma di Procore connette tutte le parti interessate del settore edile nell’intero ciclo di vita di un bene immobile. AWS IoT TwinMaker consentirà di integrare nelle attività di gestione i dati di Procore generati nelle fasi di progettazione e costruzione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

