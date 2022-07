Riassunto: pixitmedia, un’affiliata di Kalray, si unisce a AWS ISV Accelerate Program, rafforzando la sua posizione nei settori media & intrattenimento

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–pixitmedia1, un’impresa del gruppo Kalray, oggi ha annunciato di essere stata accettata in Amazon Web Services (AWS) Independent Software Vendor (ISV) Accelerate Program, un programma di co-selling per partner AWS che offre soluzioni software eseguibili o integrabili in AWS e che aiuta i partner a promuovere il business, creare opportunità di affari e accelerare i cicli di vendita collegando gli ISV partecipanti all’organizzazione di vendite AWS.

L’accettazione di pixitmedia nel programma AWS ISV Accelerate consente all’azienda di rispondere alle esigenze dei clienti attraverso la collaborazione con l’organizzazione di vendite AWS.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

