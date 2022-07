Riassunto: Oxford Quantum Circuits raccoglie 38 milioni di sterline di serie A per accelerare la R&S ed espandersi nell’area APAC

LONDRA E TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Oxford Quantum Circuits (OQC), azienda leader in Europa nel settore dell’informatica quantistica, ha annunciato oggi di aver raccolto 38 milioni di sterline (46,45 milioni di dollari) nella prima chiusura di una Serie A in corso. L’investimento è la più grande Serie A mai realizzata nel Regno Unito nel settore dell’informatica quantistica e servirà ad accelerare la ricerca e lo sviluppo e ad alimentare l’espansione in Asia-Pacifico. L’operazione è stata condotta congiuntamente da Lansdowne Partners, una delle principali società d’investimento europee, e da The University of Tokyo Edge Capital Partners (UTEC), il più grande fondo VC deeptech del Giappone. Hanno partecipato anche British Patient Capital e gli investitori esistenti Oxford Science Enterprises (OSE) e Oxford Investment Consultants (OIC).





