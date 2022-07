Riassunto: OBJECTWAY AL PRIMO POSTO PER I DEAL NEL PRIVATE BANKING E WEALTH MANAGEMENT NELLA IBS INTELLIGENCE SALES LEAGUE TABLE

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–#Banking–Objectway, tra i primi 100 provider a livello mondiale di wealth, banking & asset management software, è stata riconosciuta come azienda leader del mercato per i deal nel Private Banking e Wealth Management nella Sales League Table (SLT) di IBS Intelligence.

Objectway ha inoltre ottenuto un ottimo posizionamento nella SLT Leaderboard per il Private Banking & Wealth Management, a conferma delle performance e della scalabilità della sua offerta a livello globale.

Con un’esperienza ventennale riconosciuta dal settore, l’Annual Sales League Table (SLT) di IBS Intelligence è il barometro delle prestazioni dei fornitori di tecnologie per il banking a livello globale. Quest’anno, la SLT di IBS intelligence ha valutato gli acquisti effettuati da oltre 1000 banche di oltre 250 prodotti da 60 fornitori.

Secondo l’analisi di IBS Intelligence, negli ultimi due anni le istituzioni finanziarie hanno perseguito l’accelerazione digitale a una velocità mai vista prima. In un contesto di perturbazioni economiche e instabilità geopolitiche, nel 2021 il settore ha raggiunto livelli record di investimenti nello sviluppo di soluzioni digitali per modernizzare l’esperienza dei clienti e le interfacce utente.

Robin Amlôt, Managing Editor di IBS Intelligence, ha commentato: “Ci congratuliamo con Objectway per i risultati ottenuti nella Sales League Table 2022, con il primo posto nella tecnologia per il Private Banking e il Wealth Management. Questo risultato riflette la qualità di oltre 3 decenni di sovraperformance da parte di Objectway e delle sue soluzioni integrate per banche e gestori patrimoniali.”

Luigi Marciano, Group CEO e Fondatore di Objectway, ha aggiunto: “L’accelerazione digitale dinamica è la chiave del successo nei servizi finanziari. La tecnologia è fondamentale per consentire a banche e wealth manager di raggiungere i loro principali obiettivi di business: ottenere scalabilità, migliorare l’efficienza del front office e attrarre nuovi clienti. In prospettiva, la sostituzione e l’aggiornamento dei sistemi sono le priorità dell’agenda digitale delle aziende che intendono costruire un modello di business in grado di soddisfare gli obiettivi di crescita futuri.”

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

