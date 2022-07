Riassunto: NTT tra i presenti al Short Shorts Film Festival & Asia 2022

La “Conferenza internazionale per la visualizzazione del nostro futuro condizionata da innovazioni tecnologiche tra cui le IOWN”

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–NTT Corporation (“NTT”) ha presentato la “ Conferenza internazionale per la visualizzazione del nostro futuro condizionata dall’innovazione tecnologica tra cui le IOWN” al Short Shorts Film Festival & Asia 2022 (SSFF & Asia 2022), uno tra i maggiori festival internazionali di cortometraggi dell’Asia riconosciuti dagli Academy Awards statunitensi. La conferenza ha proposto una discussione tra NTT, esperti di vari campi e direttori internazionali vincitori del primo premio al SSFF & Asia su una visione del futuro influenzata da innovazioni tecnologiche come le innovative reti ottiche senza fili (Innovative Optical and Wireless Network, IOWN)1.





Dopo la visione della presentazione da parte di registi di tutto il mondo, NTT ha lanciato un invito per la realizzazione di brevi filmati sul tema di una vita ideale favorita dall’innovazione scientifica e tecnologica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:

Comitato per Short Shorts



Ufficio Relazioni pubbliche (Tanaka)



press@shortshorts.org

NTT



Div. Pianificazione aziendale, Ufficio Relazioni pubbliche



ntt-cnr-ml@ntt.com