Riassunto: NTT intraprende uno studio teso a valutare il trasporto di idrogeno attraverso condotte preesistenti

Lo studio è volto a promuovere l’implementazione di un modello di trasporto pratico e stabile dell’idrogeno come fonte di energia pulita in tutto il mondo

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–NTT Anode Energy Corporation (Presidente e Amministratore delegato: Teruyuki Kishimoto, Sede centrale: Minato-ku, Tokyo, NTT Anode Energy) ha annunciato un progetto congiunto di ricerca e sviluppo inteso a valutare le misure di sicurezza necessarie per il trasporto di idrogeno su vasta scala attraverso le reti di condotte preesistenti. Lo studio, condotto in collaborazione con il National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (Presidente: Kazuhiko Ishimura, Chiyoda-ku, Tokyo AIST) e Toyota Tsusho Co., Ltd. (Direttore rappresentante: Ichiro Kashitani, Minato-ku, Tokyo, Toyota Tsusho), dovrebbe contribuire alla messa a punto di un modello di trasporto dell’idrogeno mediante condotte implementabile su scala globale.





Secondo un compendio pubblicato dall’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (International Renewable Energy Agency), “l’idrogeno si è rivelato una componente importante dell’insieme di energie pulite necessario per garantire un futuro sostenibile.” Il trasporto stabile e su larga scala dell’idrogeno attraverso reti di condotte di nuova costruzione, tuttavia, presenta diversi problemi, tra cui i costi associati all’acquisizione di terreni, nonché i costi e tempi di costruzione.

