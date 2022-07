Riassunto: NetApp propelle Porsche Motorsport verso la vittoria nel Campionato mondiale di Formula E (ABB FIA Formula E World Championship) con le sue soluzioni cloud basate sui dati

La scuderia di Formula E TAG Heuer Porsche si avvale della collaborazione basata su dati in tempo reale resa possibile dalle soluzioni per ambienti cloud ibridi di NetApp per raggiungere prestazioni superiori

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), fornitore di software incentrato sui dati e basato sul cloud, e la scuderia di Formula E TAG Heuer Porsche hanno annunciato oggi un accordo di collaborazione di durata pluriennale. NetApp fornirà alla casa di auto sportive le sue innovative soluzioni per ambienti cloud ibridi che l’aiuteranno a continuare a scrivere pagine memorabili negli annali dell’automobilismo.

Porsche AG, un marchio automobilistico di portata globale di proprietà di Volkswagen Group, ha iniziato a convertire la produzione verso veicoli elettrici o alimentati con carburanti ecologici nel 2015.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media:

Kenya Hayes



NetApp



kenya.hayes@netapp.com

Marvin Sauer



NetApp



marvin.sauer@netapp.com

Viktoria Wohlrapp



Porsche



viktoria.wohlrapp@porsche.de

Contatto per gli investitori:

Lance Berger



NetApp



lance.berger@netapp.com