Riassunto: MindMaze riconosciuta tra le aziende meglio gestite della Svizzera

LOSANNA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–MindMaze, pioniere nello sviluppo di neurotecnologie e terapie digitali (DTx) per la riabilitazione neurologica e il trattamento di disturbi neurologici, è stata riconosciuta tra le aziende svizzere meglio gestite nel 2022. Tale riconoscimento le è stato conferito nell’ambito di un programma, sponsorizzato da Deloitte Private, SIX Swiss Exchange e Julius Baer, che premia le imprese svizzere che esibiscono il più alto livello di prestazioni a livello operativo.

“Siamo elettrizzati di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento per il nostro operato” ha dichiarato Jean-Marc Wismer, direttore operativo presso MindMaze. “In termini di team, attribuiamo la massima importanza all’innovazione e alla qualità perché nello sviluppare tecnologie e terapie rivoluzionarie per le persone affette da lesioni e disturbi neurologici l’implementazione di buone prassi e buoni processi aziendali costituisce una premessa imprescindibile per attrarre e trattenere personale altamente competente e promuovere una crescita sostenibile”.

Il Programma Aziende meglio gestite (Best Managed Companies) della Svizzera riconosce le imprese private svizzere che si contraddistinguono per l’implementazione di prassi operative eccezionali.

