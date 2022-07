Riassunto: Mercans, prestigioso fornitore di tecnologie per la gestione delle buste paga, nomina Tatjana Domovits amministratrice delegata del gruppo

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Il Consiglio di amministrazione di Mercans ha nominato Tatjana Domovits, dirigente di lunga data, alla carica di amministratrice delegata globale. Il Consiglio di amministrazione di Mercans confida che “Tatjana sia la persona più indicata per guidare Mercans verso il futuro a sostegno dello sviluppo di tecnologie di prim’ordine per l’elaborazione delle buste paga, della trasformazione dei settori stessi della gestione delle retribuzioni e dei servizi di datore di lavoro nominale a livello globale e dell’eliminazione degli ostacoli all’occupazione globale”.





L’annuncio giunge sulla scia di un esercizio record per Mercans nel 2021 e dei suoi piani ambiziosi mirati alla crescita dei ricavi in tutti i segmenti di attività. La rivoluzionaria tecnologia per la gestione delle buste paga su scala globale di Mercans, che offre capacità di elaborazione delle buste paga native e integrazioni con le autorità fiscali locali in ben 160 Paesi diversi, ha riscosso un un enorme successo nel settore globale dell’elaborazione delle buste paga.

