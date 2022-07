Riassunto: McAfee e Telstra stringono una partnership finalizzata a offrire soluzioni per la privacy, l’identità e la sicurezza in Australia

L’accordo assicura ulteriore protezione ai milioni di clienti Telstra e ai loro dispositivi tramite la piattaforma per la sicurezza dei consumatori intuitiva e integrata di McAfee

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Oggi McAfee Corp., leader mondiale nel settore della protezione on line, ha annunciato la sigla di una partnership pluriennale con Telstra, la principale azienda tecnologica e di telecomunicazioni australiana, volta a offrire protezione completa della privacy e dell’identità dei consumatori indipendentemente dalle attività svolte, dai dispositivi utilizzati e dalle località in cui si trovano. L’accordo darà ai clienti Telstra attuali e nuovi facile accesso alle soluzioni per la sicurezza avanzate di McAfee per ottenere sicurezza e protezione olistica della privacy tramite la sua suite integrata di servizi – antivirus, controlli parentali, protezione dell’identità, VPN sicura e altro ancora – per proteggere molteplici dispositivi: mobili, PC e laptop.

