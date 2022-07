Riassunto: L’OLT White-Box di Zyxel Communications ha ottenuto la certificazione VOLTHA nell’ambito del programma di certificazione continua di ONF

COPENHAGEN, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–Zyxel Communications ha annunciato oggi che il suo OLT White-Box SDA 3016SS è entrato a far parte del programma di certificazione continua di Open Networking Foundation (ONF) per VOLTHA™. La certificazione continua fa parte dell’impegno di Zyxel nel garantire ai fornitori di servizi il meglio della tecnologia per le loro esigenze.

L’OLT White-Box di Zyxel ha ottenuto la certificazione VOLTHA ONF soddisfacendo una serie di standard relativi a prestazioni, agilità e interoperabilità. Inoltre, il prodotto deve superare i test in itinere giornalieri previsti dal programma di certificazione continua di ONF, che garantisce che tutte le nuove funzionalità e gli aggiornamenti del prodotto soddisfino i test e la conformità in itinere nell’ambito della pipeline di sviluppo CI/CD per VOLTHA.

L’OLT sarà introdotto insieme al rilascio della versione 2.10 di VOLTHA da parte da parte dell’ONF.

