Riassunto: Logility acquisirà il fornitore di soluzioni per l’ottimizzazione di reti Starboard Solutions

La tecnologia per la creazione di gemelli digitali di Starboard consente ai clienti di Logility di rispondere meglio a scenari ipotetici e ottimizzare le reti delle catene di fornitura per far fronte a eventuali interruzioni e promuovere la crescita

ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–Logility, Inc., leader nella fornitura di soluzioni innovative per la gestione delle catene di fornitura a garanzia della sostenibilità e della resilienza d’impresa, ha annunciato oggi la stipula di un contratto definitivo per l’acquisizione di Starboard Solutions Corp., azienda pionieristica con sede a Traverse City, in Michigan, specializzata in software di configurazione della rete per le catene di approvvigionamento.

Starboard crea un gemello digitale interattivo della rete della catena di approvvigionamento fisica e utilizza una tecnologia di gaming per fornire un’esperienza utente intuitiva in cui è possibile esplorare facilmente le risposte a scenari ipotetici, come “ Che cosa comporterebbe l’aggiunta di un altro punto di distribuzione?”.

