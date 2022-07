Riassunto: L’impresa specializzata in tecnologie per la gestione delle buste paga Mercans nomina Andre Voolaid nel suo Consiglio di amministrazione

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Gli azionisti di Mercans hanno nominato Andre Voolaid, direttore tecnologico di lunga data, nel proprio Consiglio di amministrazione.





Il CdA di Mercans ha dichiarato: “La nomina di Andre in seno al consiglio è in linea con la visione di Mercans di proporsi quale leader mondiale del settore delle tecnologie per l’elaborazione delle buste paga. Abbiamo sviluppato prodotti tecnologici per la gestione delle buste paga di prim’ordine e la perizia tecnica di Andre è inestimabile per la nostra strategia volta a creare soluzioni rivoluzionarie destinate a trasformare i settori della gestione delle retribuzioni e dei servizi di datore di lavoro nominale su scala globale.”

La nomina giunge sulla scia di altre diverse nomine a cariche d’alto livello ai vertici di Mercans e rispecchia gli ambiziosi piani di crescita perseguiti dalla società.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Mohsin Khan

Responsabile, Marketing digitale e Comunicazioni, mkhan@mercans.com