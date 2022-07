Riassunto: Lightspeed raccoglie più di 7 miliardi di dollari per finanziare imprenditori di tutto il mondo in fase di avviamento e crescita

Lightspeed Limited Partners fa affidamento su nuovi fondi, portando il capitale totale impegnato gestito a oltre 18 miliardi di dollari

MENLO PARK, California–(BUSINESS WIRE)–Lightspeed Venture Partners (“Lightspeed”) ha annunciato in data odierna la chiusura dei fondi Lightspeed Venture Partners XIV-A/B, L.P. (“Fondo XIV”) con 1,98 miliardi di dollari, Lightspeed Venture Partners Select V, L.P. (“Fondo Select V”) con 2,26 miliardi di dollari e Lightspeed Opportunity Fund II, LP (“Fondo Opportunity II”) con 2,36 miliardi di dollari in capitale impegnato. Lightspeed India Partners ha annunciato oggi, in sede separata, la chiusura di un fondo per la fase di avviamento da 500 milioni di dollari (“Fondo LSIP IV”).

