Riassunto: Laserfiche nominata Leader nella relazione per il 2022 Value Matrix di Nucleus Research dedicata alla collaborazione e ai servizi per la gestione dei contenuti

Laserfiche si è classificata al primo posto tra i 15 fornitori valutati in termini di funzionalità e usabilità.

LONG BEACH, California–(BUSINESS WIRE)–Laserfiche, prestigioso fornitore di software come servizio (Software as a Service, SaaS) per la gestione intelligente dei contenuti e l’automazione dei processi aziendali, è stata nominata Leader nella relazione Technology Value Matrix di Nucleus Research dedicata alla collaborazione e ai servizi per la gestione dei contenuti per la sua vasta esperienza nel settore, facilità d’uso e funzionalità di automazione dei processi. Tra i 15 fornitori valutati Laserfiche si è classificata al primo posto in base a entrambi i criteri funzionalità e usabilità.





Stando alla relazione, “Negli ultimi tre anni, la digitalizzazione è diventata una premessa imprescindibile ai fini della sopravvivenza delle imprese di tutte le dimensioni e in tutti i settori”.

