Riassunto: Laserfiche nomina Karl Chan amministratore delegato

Peter Wayman nominato alla carica di presidente e Michael Allen a quella di direttore tecnologico.

LONG BEACH, California–(BUSINESS WIRE)–Laserfiche, il maggior fornitore di software come servizio (Software as a Service, SaaS) per la gestione intelligente dei contenuti e l’automazione dei processi aziendali, ha annunciato oggi che Chris Wacker andrà in pensione e si dimetterà pertanto dalla carica di amministratore delegato a decorrere dal 1° agosto 2022. Wacker continuerà a ricoprire la carica di presidente del Consiglio di amministrazione. Karl Chan, attualmente presidente e direttore tecnologico, assumerà la carica di amministratore delegato e, come tale, sovrintenderà alla conduzione delle operazioni quotidiane dell’organizzazione.





“Karl è un dirigente straordinario e un tecnologo lungimirante che ha apportato dei contribuiti sostanziali al successo di Laserfiche negli ultimi trent’anni”, ha dichiarato Wacker.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Linda Domingo

Direttrice associata, Relazioni pubbliche, Laserfiche

Linda.domingo@laserfiche.com

562-988-1688 interno 234