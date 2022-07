Riassunto: Kosmos Energy assegna a Schlumberger un contratto per la fornitura di un sistema di potenziamento sottomarino integrato

Il progetto contribuirà a prolungare la vita utile dei giacimenti riducendo al tempo stesso le emissioni di CO 2

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger ha annunciato in data odierna che OneSubsea® e il suo partner in joint-venture Subsea 7, si sono aggiudicati un contratto per la fornitura di servizi di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (engineering, procurement, construction and installation, EPCI) con Kosmos Energy Gulf of Mexico Operations, LLC per il giacimento Odd Job nel Golfo del Messico.

Ai sensi del suddetto contratto EPCI, OneSubsea, la divisione di Schlumberger specializzata in tecnologie e sistemi di produzione e lavorazione sottomarini, fornirà un sistema di potenziamento multifase sottomarino, apparecchiature di superficie e un ombelicale integrato di alimentazione e controllo di 16 miglia (25,7 km) di lunghezza.

