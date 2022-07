Riassunto: InvestCloud sostiene Rabobank per portare la pianificazione finanziaria digitale a tutti i livelli patrimoniali

La pianificazione finanziaria guidata dagli obiettivi sarà disponibile ai clienti HNWI e al dettaglio di Rabobank

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–InvestCloud, il leader globale nella trasformazione digitale per il settore finanziario, oggi ha annunciato di offrire supporto a Rabobank, una delle banche principali dei Paesi Bassi, per offrire la pianificazione finanziaria digitale a tutti i suoi clienti, dal private banking ai clienti al dettaglio.

“Rabobank condivide i nostri principi che tutti dovrebbero avere accesso ad un piano finanziario, indipendentemente dal livello di reddito”, ha dichiarato John Wise, CEO di InvestCloud. “Siamo entusiasti di associarci a loro, di aiutarli a realizzare le loro audaci ambizioni per digitalizzare i servizi dei clienti e fornire supporto a milioni di persone nei Paesi Bassi per pianificare e investire meglio nel proprio futuro e per raggiungere i loro obiettivi di vita”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

InvestCloud – Contatto per i media:

Linden Gregory



Metia Group



+44 (0)7525 926 435



Linden.Gregory@Metia.com / InvestCloudUK@Metia.com