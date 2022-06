Riassunto: IBS Intelligence premia Temenos come il software bancario ‘numero 1’ più venduto in sei categorie, il miglior risultato per un fornitore tecnologico

Miglior soluzione bancaria di base per il 17° anno consecutivo, con oltre sei volte il numero di contratti conclusi rispetto al competitor secondo classificato

anno consecutivo, con oltre sei volte il numero di contratti conclusi rispetto al competitor secondo classificato Miglior soluzione di digital banking e per i canali digitali per il sesto anno di fila

Miglior soluzione per neobanche e challenger bank, che si è aggiudicata il 50% del volume totale dei contratti

GINEVRA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN) è stata riconosciuta come la piattaforma open leader di settore per il composable banking nella Sales League Table (SLT) di IBS Intelligence. IBSi ha promosso Temenos a leader in sei categorie, più di qualsiasi altro fornitore di tecnologia, inclusi settori come digital banking, canali digitali, core banking e pagamenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jessica Wolfe e Scott Rowe

PR globali Temenos



Tel.: +1 610 232 2793 e +44 20 7423 3857



Email: press@temenos.com

Alistair Kellie

Newgate Communications per Temenos



Tel.: +44 20 7680 6550



Email: allnewgatetemenos@newgatecomms.com