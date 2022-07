Riassunto: I ‘The Chainsmokers’ diventeranno il primo gruppo musicale ad esibirsi in prossimità dello spazio aperto

L’azienda di turismo spaziale World View collabora con The Chainsmokers all’organizzazione di un concerto in volo in mongolfiera nei pressi dello spazio aperto

TUCSON, Arizona–(BUSINESS WIRE)–World View, prestigiosa società specializzata in voli di esplorazione stratosferica e turismo spaziale, ha annunciato oggi una collaborazione con il duo vincitore di un Grammy The Chainsmokers, che si imbarcherà in un volo turistico spaziale di World View per diventare il primo gruppo musicale ad esibirsi in prossimità dello spazio aperto.





“Abbiamo sempre sognato di andare nello spazio e siamo super eccitati di collaborare con World View per vivere questa avventura ed esperienza” hanno affermato i componenti di The Chainsmokers.

