Riassunto: I punti di forza di Google Cloud attraggono l’interesse delle aziende europee

Come negli Stati Uniti, le funzionalità avanzate di analisi e gestione dei dati attraggono l’interesse in Google Cloud Platform in Europa, rivela un rapporto preparato da ISG Provider Lens™

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–L’adozione di Google Cloud Platform (GCP) da parte delle aziende europee sta seguendo in gran parte le tendenze in corso negli Stati Uniti, mentre questo player si posiziona nel mercato europeo in cui è relativamente nuovo, secondo una nuova ricerca pubblicata oggi da Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), una società internazionale di consulenza e ricerca tecnologica leader nel suo settore.

I risultati del rapporto 2022 ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem per l’Europa mostrano che le aziende stanno integrando GCP in strategie multicloud, spesso per avvantaggiarsi delle sue funzioni avanzate di analisi e gestione dei dati e altre ancora.

