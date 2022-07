Riassunto: Hytera Group raccoglie cinque prestigiosi ICCA Awards per le innovazioni e l’eccellenza sul mercato

SHENZHEN, Cina–(BUSINESS WIRE)–Hytera, uno dei principali fornitori globali di tecnologie e soluzioni per le comunicazioni professionali, assieme alle sue controllate Sepura e Teltronic, ha vinto premi in 5 categorie agli International Critical Communications Awards (ICCAs) 2022 che si sono tenuti a Vienna, in Austria. Gli ICCA, presentati da The Critical Communications Association (TCCA), sono i premi più prestigiosi nelle comunicazioni critiche e celebrano il meglio del settore in una gamma di settori verticali, riconoscendo quanti hanno dato contributi importanti e individuali al settore delle comunicazioni critiche.





Hytera ha ricevuto per la prima volta il premio “Best Use of Critical Communications in Transport” per un progetto di telecomunicazioni riguardante le ferrovie dello Sri Lanka (SLR).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

marketing@hytera.com