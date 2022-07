Riassunto: Hyosung America aggiunge il fornitore leader di servizi per l’acquisto di criptovalute in contanti DigitalMint sul suo app store di prossima apertura

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Hyosung America ha annunciato oggi che DigitalMint, il fornitore leader di servizi per l’acquisto di criptovalute in contanti, ha siglato un’accordo di collaborazione con Hyosung America per l’aggiunta dei servizi DigitalMint al suo app store basato su API di prossima apertura.

Quale fornitore di POS per Bitcoin leader su tutto il territorio nazionale, DigitalMint consente ai clienti di acquistare criptovalute all’istante presso sportelli bancomat e bancari in tutti gli Stati Uniti. L’azienda ha anche sviluppato un software di integrazione API che consente agli esercenti di vendere Bitcoin utilizzando il proprio sistema POS corrente. Fondata nel 2014, DigitalMint è presente presso centri di servizi finanziari, catene alimentari, stazioni di servizio e punti vendita in tutto il Paese.

“ Siamo entusiasti di essere il primo prodotto inserito nell’app store di Hyosung di imminente apertura”, ha dichiarato Don Wyper, direttore operativo di DigitalMint. “ Siamo impazienti di collaborare con Hyosung America per rendere i servizi di criptovaluta accessibili in modo facile e sicuro avvalendoci dei loro 175.000 sportelli bancomat distribuiti negli Stati Uniti e altrove nel mondo”.

“ La scala di distribuzione a livello nazionale e le relazioni con i principali rivenditori a valore aggiunto e operatori indipendenti di sportelli bancomat fornisce a DigitalMint una presenza senza eguali per la crescita della sua base di clienti”, ha dichiarato Hee-Eun Ahn, amministratore delegato di Hyosung America.

“ Siamo davvero lieti di poter includere DigitalMint nel nostro app store di imminente apertura.”

