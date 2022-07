Riassunto: HCL Technologies accelera la trasformazione digitale di DSM

Il modello operativo agile con un approccio incentrato sul cloud consentirà al leader globale dei settori della salute, della nutrizione e delle bioscienze di allineare più strettamente l’IT con le attività commerciali

NOIDA, India e HEERLEN, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–HCL Technologies (HCL), prestigiosa società tecnologica di portata globale, ha sottoscritto un contratto pluriennale per accelerare la modernizzazione dei sistemi IT aziendali essenziali di DSM e facilitarne la transizione a un modello operativo IT basato sul prodotto. HCL aiuterà ad accelerare la trasformazione digitale di DSM, un’impresa operante su base scientifica dedita alla fornitura di soluzioni specialistiche nei campi della salute, della nutrizione e delle bioscienze, avvalendosi di una strategia incentrata sul cloud, un’esecuzione agile e una sicurezza e gestione di rete di prossima generazione.

