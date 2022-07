Riassunto: GlobalLogic ottiene il Green Sustainability Ranking attraverso la piattaforma NQC SupplierAssurance

L’impegno per la sostenibilità del leader dell’ingegneria digitale nel mercato automobilistico supera la media del settore del 25%

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–GlobalLogic Inc., società del Gruppo Hitachi e leader nel settore dell’ingegneria digitale, ha annunciato oggi di aver ottenuto un rating verde attraverso la piattaforma NQC SupplierAssurance, una soluzione cloud utilizzata dai fornitori per determinare il loro livello di performance in termini di sostenibilità. Basati sul questionario di autovalutazione (SAQ 4.0) e convalidati dal team di garanzia dei fornitori di NQC, i risultati mostrano che GlobalLogic ha ottenuto un punteggio del 72% nella categoria di mercato dei servizi basati sulla tecnologia di ingegneria e ricerca.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

GlobalLogic, Inc. (Contatto globale)



Heather Ailara



211 Communications



+1.973.567.6040



heather@211comms.com