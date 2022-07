Riassunto: Fornitori di servizi di comunicazione a livello globale stanno adottando la piattaforma BSS di abilitazione digitale di Mavenir per la trasformazione nell’era del 5G

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che sta plasmando il futuro delle reti con un software cloud nativo compatibile con qualsiasi ambiente cloud e trasformando il modo in cui si connette il mondo, ha annunciato oggi che molti fornitori di servizi di comunicazione (Communications Service Providers, CSP) stanno aggiornando il proprio sistema di supporto aziendale (Business Support System, BSS) con la piattaforma Mavenir Digital Enablement (MDE) per fornire nuovi servizi digitali in grado di monetizzare gli investimenti nelle reti 5G.

La piattaforma MDE è un BSS digitale cloud nativo basato su cataloghi con cui i CSP possono non solo creare facilmente nuove proposte digitali 5G o portare a termine la trasformazione a reti 5G grazie a funzioni di addebito e intermediazione, ma anche sviluppare un’esperienza di marketplace digitale, accorpando prodotti e servizi partner in ambiti settoriali diversi in offerte unificate.

