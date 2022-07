Riassunto: Fluence e BioLumic stringono una partnership per introdurre trattamenti avanzati tramite luce UV negli impianti di coltivazione globali

Lo sforzo collaborativo tra le due aziende leader nei settori della fotobiologia e della tecnologia agricola intende incorporare i progressi scientifici compiuti da BioLumic nel portafoglio pluripremiato di prodotti di Fluence

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Fluence, prestigioso fornitore globale di soluzioni di illuminazione LED ad alta efficienza energetica per la produzione commerciale di cannabis e alimenti, ha annunciato oggi di aver stretto un accordo di collaborazione con BioLumic, azienda operante nel settore delle biotecnologie per la crescita delle piante che sfrutta la potenza della luce ultravioletta (UV) per aumentare la produzione, la salute e la qualità delle piante in modo sostenibile servendosi della piattaforma per la creazione di formulazioni a base di segnali luminosi (Light Signal Recipe™).

