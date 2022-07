Riassunto: Fluence acquisisce Sturnis365 per la gestione collaborativa delle informative societarie e la narrativa al bilancio

L’accordo amplia la posizione dominante di Fluence nell’ambito del consolidamento, della chiusura e della comunicazione dei dati finanziari pure-play

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Fluence Technologies, il solo fornitore di software pure-play di consolidamento, chiusura e comunicazione dei dati finanziari per le aziende a forte crescita, oggi ha annunciato l’acquisizione di Sturnis365, leader nelle soluzioni per la gestione collaborativa e intelligente delle informative societarie e per la narrativa al bilancio.

Sturnis365 è al servizio di decine di clienti pubblici, privati e pre-IPO di tutta Europa, tra cui AB InBev, Gruppo Enel, Rothschild & Co., Bouygues Group, Ferragamo e KBC Bank. Come Fluence, Sturnis365 propone una familiare interfaccia Microsoft Office e un flusso di lavoro, specifico per dominio, per l’automatizzazione della produzione collaborativa di comunicazioni, combinando dati e testo di narrativa a livello aziendale per: • L’adozione immediata da parte dei professionisti finanziari e commerciali rispetto alla reportistica disponibile nei loro sistemi ERP • Un innovativo aumento dell’efficienza nella produzione delle informative rispetto ai fogli elettronici standalone di Excel e ai documenti di Word e PowerPoint • Una reportistica interna ed esterna accurata e affidabile destinata a qualunque parte interessata, auditor o ente normativo

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Michael Corcoran | Fluence Technologies | 416-529-5709 | mcorcoran@fluencetech.com