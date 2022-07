Riassunto: FINOM sceglie Transaction Forensics di Resistant AI per rafforzare le sue misure antiriciclaggio di denaro

La piattaforma paneuropea di fintec B2B è ora in grado di prioritarizzare le allerte interne in modo più efficace con l’aggiunta del rilevamento avanzato delle anomalie

PRAGA–(BUSINESS WIRE)–Resistant AI, gli specialisti della prevenzione dei reati finanziari potenziati dall’AI e dall’apprendimento automatico, oggi hanno annunciato che FINOM, la piattaforma di fintech B2B per piccole aziende e professionisti con sede nei Paesi Bassi, ha scelto Resistant AI Transactions Forensics per rafforzare le sue misure antiriciclaggio di denaro. Resistant AI si sovrapporrà al sistema di monitoraggio delle transazioni di FINOM potenziandolo per fornire contesti utili e scoprire nuovi tipi di comportamenti insoliti e anomali. Secondo le stime di Europol, in Europa le transazioni sospette ammontano a centinaia di miliardi di euro, equivalente all’1,3% del prodotto interno lordo (PIL) dell’UE.

