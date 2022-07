Riassunto: FarEye Study afferma che i rivenditori rischiano di perdere l’85% degli acquirenti online a causa di un’esperienza di consegna non soddisfacente

FarEye ritiene che la sua indagine Mandato dell’ultimo chilometro sia un punto di riferimento fondamentale per migliorare l’esperienza di consegna

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–L’indagine di mercato Mandato dell’ultimo chilometro (Last Mile Mandate) condotta da FarEye su circa 1.000 consumatori negli Stati Uniti nel giugno 2022, ha rivelato che l’85% di essi non ritornerà ad acquistare presso un rivenditore a causa di un’esperienza di consegna non soddisfacente. L’indagine rivela, inoltre, che l’88% dei consumatori è disposta ad abbandonare il carrello online se i termini di consegna sono scadenti, con vizi quali tempi lenti o costi elevati. Questi risultati – nonostante la crescita nei settori dell’e-commerce e della consegna a domicilio, e le iniziative adottate dai rivenditori per creare un’esperienza clienti migliore – denotano l’esigenza di un cambiamento radicale nel modo in cui gli ordini vengono consegnati e resi al fine di creare un’esperienza coerente e in linea con il brand ad ogni acquisto.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jolene Peixoto, vicepresidentessa, strategia di marketing e comunicazioni, jolene.peixoto@fareye.com