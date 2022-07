Riassunto: Expereo rafforza i vertici aziendali a livello globale con l’assunzione di due dirigenti per dare impulso all’espansione nel mercato internazionale

Il prestigioso fornitore di soluzioni di rete gestite a livello globale nomina nuovi dirigenti responsabili delle vendite per accelerare l’espansione aziendale e della quota di mercato nelle aree EMEA e APAC, e apre nuovi uffici in Germania e nelle Filippine.

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Expereo, il fornitore leader di soluzioni di rete gestite, ottimizzazione dell’accesso al cloud, SASE e SD-WAN, annuncia la nomina di Daniel Beevers a direttore generale per l’area EMEA e di Eric Wong a direttore regionale Asia Pacifico, in un momento in cui l’azienda accelera la crescita rafforzando la propria leadership a supporto della base clienti globale.

Beevers e Wong dirigeranno e promuoveranno l’attività aziendale, garantendo al contempo un’esperienza eccezionale per i clienti nelle rispettive aree geografiche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

