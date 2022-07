Riassunto: ExaGrid si aggiudica 3 premi del settore ai Network Computing Awards 2022

I premi del 2022 segnano la quarta vincita consecutiva alla cerimonia della premiazione annuale

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, l’unica soluzione Tiered Backup Storage del settore, oggi ha annunciato che la società è stata onorata con tre premi del settore, tra cui Bench Tested Product of the Year, Company of the Year, e Storage Product of the Year, durante la cerimonia dell’evento Network Computing Awards, svoltasi a Londra il 21 luglio 2022.





Il premio Bench Tested Product of the Year è stato scelto dal team editoriale di Network Computing Magazine sulla base di una recensione indipendente di prodotti della più grande appliance di ExaGrid, la EX84 e la economia di archivio migliorata dell’utilizzo di ExaGrid Tiered Backup Storage dietro Commvault a causa della capacità di ExaGrid di deduplciare ulteriormente i backup di Commvault per maggiori risparmi sull’archiviazione.

