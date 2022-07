Riassunto: ExaGrid annuncia prenotazioni e fatturati da record nel Q2 2022

ExaGrid ha registrato un altro trimestre da record per quanto riguarda l’aumento delle prenotazioni ed ha registrato un saldo positivo di cassa, EBITDA e P&L

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, l’unica soluzione Tiered Backup Storage del settore, oggi ha annunciato un trimestre da record assoluto conclusosi il 30 giugno 2022 per quanto riguarda prenotazioni e fatturato.





I ricavi di ExaGrid sono cresciuti nel Q1 2022 e anche nel Q1 2021. La crescita di ExaGrid sta superando di molto il 20% di anno in anno. Inoltre, ExaGrid ha registrato un saldo positivo di cassa per il settimo trimestre consecutivo. ExaGrid ha aggiunto 168 nuovi clienti nel Q2 2022, compresi 43 ordini a sei e sette cifre, e ha più di 3.400 clienti attivi da mercato medio-alto e delle grandi aziende che utilizzano ExaGrid Tiered Backup Storage per proteggere i propri dati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media:

Mary Domenichelli



ExaGrid



mdomenichelli@exagrid.com