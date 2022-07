Riassunto: Esri offre un corso online gratuito dedicato al software geospaziale per progetti nei campi dell’architettura, dell’ingegneria e dell’edilizia

Il nuovo corso illustra come migliorare i flussi di lavoro attraverso le funzionalità GIS e BIM

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Si è osservata di recente una crescita sostenuta della domanda per quanto concerne gli investimenti in progetti nei campi dell’architettura, dell’ingegneria e dell’edilizia (architecture, engineering, and construction, AEC) integranti una maggiore sostenibilità a livello locale, regionale e nazionale. Per assistere i professionisti dei suddetti settori a raggiungere i loro obiettivi, Esri, leader mondiale nello sviluppo di tecnologie di intelligence territoriale, offre ora un corso online gratuito della durata di quattro settimane sui flussi di lavoro integrati GIS, CAD e BIM (Building information modeling).

“Comprendere il contesto geografico di un progetto consente ad architetti e progettisti di ottimizzare il progetto in base alla topografia del sito, nonché alle caratteristiche naturali e agli elementi artificiali presenti nelle immediate vicinanze” ha spiegato Rafael Lucero, responsabile di progetto per AEC e GIS per ambienti interni presso Esri.

