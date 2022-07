Riassunto: ESI Group al Salone internazionale dell’aeronautica di Farnborough 2022

ESI Group presenta le sue soluzioni per la realtà virtuale e per l’acustica interna ed esterna dei velivoli

La prototipazione virtuale, un catalizzatore della competitività e delle innovazioni sostenibili, ma anche di una produzione ‘perfetta al primo tentativo’ e della riduzione dei tempi

RUNGIS, Francia–(BUSINESS WIRE)–ESI Group (codice ISIN: FR0004110310, simbolo: ESI) (Paris:ESI), partner globale del software di simulazione e prototipazione virtuale per l’industria, parteciperà al Salone internazionale dell’aeronautica di Farnborough (18 e 22 luglio 2022). ESI Group proporrà una panoramica sull’acustica interna ed esterna dei velivoli, oltre che sul modo in cui le soluzioni per la realtà virtuale possono aiutare a supportare l’Industria 4.0 tramite la presentazione e dimostrazione di IC.IDO, la soluzione del gruppo per la simulazione virtuale incentrata sul fattore umano e sul lavoro collaborativo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

ESI Group



Florence Barré



press@esi-group.com

+33 1 49 78 28 28

Verbatee – Rapporti con la stampa e con gli azionisti

Jérôme Goaer, j.goaer@verbatee.com, +33 6 61 61 79 34



Aline Besselièvre, a.besselievre@verbatee.com, +33 6 61 85 10 05