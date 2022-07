Riassunto: Digi International lancia il modulo Digi XBee LR per la connettività LoRaWAN per implementazioni IoT

La nuova aggiunta alla linea di moduli wireless Digi XBee, con funzionalità complete da dispositivo a cloud, introduce la connettività LoRaWAN nel potente ecosistema Digi XBee che conta oltre 20 milioni di dispositivi distribuiti

MINNETONKA, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–Digi International®, (NASDAQ: DGII), prestigioso fornitore di soluzioni, prodotti e servizi per la connettività per l’Internet degli oggetti (Internet of Things, IoT), ha annunciato quest’oggi il lancio di Digi XBee® LR, il primo modulo di comunicazione wireless pre-integrato e pre-certificato della classe XBee per sensori e nodi finali impieganti il protocollo LoRaWAN. In aggiunta alle ampie capacità in termini di connettività e gestione di dispositivi e gateway di Digi X-ON™, la piattaforma cloud per la gestione dei dati IoT per reti geografiche a basso consumo (Low Power Wide Area Network, LPWA), Digi fornisce ora una soluzione IoT completa con provisioning e implementazione automatizzati per aiutare le aziende a conseguire un rendimento sugli investimenti significativo e un accesso più rapido al mercato.

Il modulo Digi XBee LR offre una nuova opzione di connettività per uno dei fattori di forma per moduli IoT wireless più diffusi, con più di 20 milioni di dispositivi installati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

