Riassunto: Datalec Precision Installations (DPI) raggiunge un’importante pietra miliare aggiudicandosi un premio settoriale per l’eccellenza nell’esecuzione di un progetto

Datalec Precision Installations (DPI), fornitore di servizi di progettazione, fornitura, realizzazione e assistenza per centri dati di livello mondiale per l'offerta agli operatori di centri dati di eccellenti soluzioni end-to-end perfettamente integrate e unificate, è lieta di annunciare di essersi aggiudicata il Premio DCS nella categoria Progetto dell'anno per il consolidamento/aggiornamento di centri dati. I premi DCS riconoscono e rendono omaggio all'innovazione nel settore dei centri dati in 30 categorie in quattro diversi gruppi.





DPI è stata insignita del premio ed è stata encomiata per l’aggiornamento di una struttura ospitante un centro dati di 60.000 piedi quadri (5.574 metri quadri) con una configurazione della connettività ottica obsoleta.

