Riassunto: CyberArk nominata tra i Leader nel Magic Quadrant 2022 di Gartner per la categoria Gestione degli accessi privilegiati

NEWTON, Massachusetts, e PETACH TIVKA, Israele–(BUSINESS WIRE)–CyberArk (NASDAQ: CYBR), leader globale nel campo della sicurezza delle identità, ha annunciato oggi di essere stata nominata tra i Leader nel Magic Quadrant™ 2022 di Gartner® per la categoria Gestione degli accessi privilegiati1. L’azienda ha ottenuto il punteggio più elevato per quanto concerne la capacità esecutiva e la completezza della visione per la quarta volta consecutiva.

Come evidenziato nella relazione: “Sebbene i prodotti fondamentali per la gestione degli accessi privilegiati (privileged access management, PAM) continuino a essere considerati importanti strumenti di sicurezza, il dirottamento della domanda nel mercato ha rinnovato l’interesse per il cloud, dalla distribuzione software come servizio (Software as a Service, SaaS) degli strumenti PAM all’espansione della funzionalità per la sicurezza sul cloud negli strumenti PAM, tra cui la gestione dei segreti e la gestione dei diritti per l’infrastruttura cloud (cloud infrastructure entitlement management, CIEM).”

Pensata per l’impresa dinamica, la piattaforma per la sicurezza delle identità (Identity Security) di CyberArk consente di proteggere l’accesso a un’ampia gamma di risorse o ambienti per qualsiasi identità, dovunque si trovi l’utente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media:

Carissa Ryan, CyberArk



E-mail: press@cyberark.com

Highwire PR



E-mail: cyberark@highwirepr.com

Relazioni con gli investitori:

Erica Smith, CyberArk



E-mail: ir@cyberark.com