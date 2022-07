Riassunto: Cyara risolve gli errori più comuni a carico dei chatbot attraverso nuove funzionalità di collaudo

Le ultimissime funzionalità di collaudo per chatbot e per l’intelligenza artificiale conversazionale di Botium consolidano ulteriormente la posizione di leadership detenuta da Cyara nel mercato delle soluzioni di collaudo e controllo della qualità delle esperienze dei clienti a livello globale

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Cyara, fornitore della premiata piattaforma per la gestione automatizzata delle esperienze dei clienti (Customer Experience, CX), ha introdotto oggi nuove ed innovative funzionalità di collaudo per chatbot con il lancio dell’ultima versione di Cyara Botium, la soluzione completa di collaudo e controllo della qualità automatizzati per chatbot leader del settore. Il lancio della nuova versione giunge a sole poche settimane di distanza dall’annuncio rilasciato da Cyara in merito all’acquisizione di Botium finalizzata a consolidarne la posizione di leadership nel settore delle soluzioni di collaudo e controllo della qualità delle esperienze dei clienti su scala globale.

Sebbene l’adozione dei chatbot stia continuando a crescere in maniera esponenziale grazie ai considerevoli vantaggi sia per le aziende sia per i clienti, essi sono spesso afflitti da problemi che spaziano dal fraintendimento delle intenzioni dei clienti al trasferimento tardivo o caotico agli addetti all’assistenza fino a problemi di sicurezza.

