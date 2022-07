Riassunto: Clever Cloud sceglie l’azienda francese Kalray per le sue soluzioni di archiviazione altamente performanti che le consentiranno di ottimizzare il nuovo data center

Una collaborazione volta all’implementazione delle soluzioni di archiviazione di nuova generazione basate sul processore DPU di Kalray nel nuovo data center di Clever Cloud a Parigi.

NANTES, Francia e GRENOBLE, Francia–(BUSINESS WIRE)–Clever Cloud, azienda europea che sviluppa soluzioni di automazione e ottimizzazione per l’hosting di applicazioni e siti web, e Kalray (Parigi: ALKAL) (Euronext Growth Paris: ALKAL), leader nello sviluppo di una nuova generazione di processori e schede di accelerazione pensati per l’elaborazione intelligente di dati dal cloud all’edge, annunciano la sigla di una partnership finalizzata a rafforzare il rapporto fra le due aziende per l’implementazione di soluzioni di archiviazione di nuova generazione.





Clever Cloud, che attualmente sta creando un terzo data center a Parigi e rafforzando la propria piattaforma tecnica, ha deciso di unire le forze con l’azienda francese Kalray per avvalersi della sua soluzione di archiviazione altamente performante Flashbox™, un array NVMe di nuova generazione che accetta fino a 24 SSD PCI Express (NVMe).

