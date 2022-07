Riassunto: Brightcove nomina Dan Freund all’incarico di Chief Revenue Officer

L’ex direttore globale delle vendite di Oracle entra in Brightcove per aumentare le vendite e il successo presso i consumatori

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), leader fidato nella tecnologia dello streaming, oggi ha annunciato che Dan Freund entrerà in azienda come Chief Revenue Officer (CRO) il 1° agosto 2022. In questo ruolo, Freund sarà responsabile di tutti gli aspetti delle prestazioni commerciali di Brightcove, compresa la gestione delle sue vendite globali e organizzazioni per il successo dei clienti e l’esecuzione della sua strategia go-to-market.





Freund riferirà direttamente a Marc DeBevoise, Chief Executive Officer (CEO) di Brightcove, e si concentrerà sull’espansione dell’impronta globale di Brightcove portando i vantaggi delle sue soluzioni tecnologiche di streaming a qualsiasi azienda, marchio o creatore che intenda avere in mano il proprio futuro digitale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

