Riassunto: Blue Yonder Duncan Angove come nuovo CEO

SCOTTSDALE, Arizona–(BUSINESS WIRE)–Blue Yonder, leader nella fornitura di soluzioni per le supply chain digitali e omnichannel , ha annunciato in data odierna che Duncan Angove è stato nominato Chief Executive Officer (CEO) con decorrenza immediata. Angove vanta una solida e pluriennale esperienza come leader strategico, maturata in vari ruoli apicali nel settore tecnologico presso aziende quali Infor, Oracle e Retek. Angove sostituirà Mark Morgan, che ha ricoperto il ruolo di CEO a interim dal febbraio del 2022.

“Siamo consapevoli dell’opportunità che Blue Yonder offre a Panasonic Connect in termini di crescita, in vista anche della futura quotazione in borsa”, ha affermato Yasu Higuchi, amministratore delegato di Panasonic Connect, nonché Presidente del Consiglio di amministrazione di Blue Yonder.

