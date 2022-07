Riassunto: Aculys Pharma e SUSMED hanno sottoscritto un contratto per condurre la prima sperimentazione clinica al mondo avvalendosi della tecnologia blockchain

– Trasformazione digitale (DX) per il monitoraggio del lavoro e riduzione dei costi per lo sviluppo di nuovi farmaci –

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Aculys Pharma, Inc. (sede centrale di “Aculys Pharma”: Minato-ku, Tokyo, Presidente e CEO: Kazunari Tsunaba), società specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci innovativi nel settore della neurologia e della psichiatria, ha sottoscritto un contratto con SUSMED, Inc., società che promuove medicina digitale (sede centrale di “SUSMED”: Chuo-ku, Tokyo, CEO: Taro Ueno), con l’obiettivo di condurre il primo studio clinico al mondo sponsorizzato da aziende utilizzando la tecnologia blockchain.





