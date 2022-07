Rezza: “Vaccini fondamentali per prevenire patologie gravi negli adulti”

(Adnkronos) – Nel corso dell’incontro “InnovaCtion – cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro”, organizzato da GSK, casa farmaceutica leader nel campo della ricerca a livello mondiale, in occasione del 90esimo anniversario della sua presenza in Italia, Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, ha sottolineato l’importanza della prevenzione e delle vaccinazioni negli adulti al fine di scongiurare esiti gravi di patologie come l’herpes zoster, lo pneumococco e l’influenza.