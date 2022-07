Reply premiata con il SAP® Pinnacle Award 2022 nella categoria Customer Excellence

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Reply ha annunciato oggi di essere stata premiata con il SAP® Pinnacle Award 2022 nella categoria Customer Excellence, a riconoscimento del suo eccezionale contributo come partner SAP. SAP ogni anno premia i partner migliori, che hanno contribuito a migliorare l’attività dei clienti. Sono stati scelti vincitori e finalisti di 22 categorie in base alle indicazioni di SAP, al feedback dei clienti e agli indicatori di performance.

“Con i SAP Pinnacle Awards vogliamo ringraziare i partner migliori, che si sono distinti per aver aiutato i clienti ad affermarsi come imprese di successo”, ha affermato Christian Klein, CEO di SAP SE. “I partner vincitori sono stati scelti in base al loro impegno nella creazione del customer value, alla crescita esponenziale e alla semplificazione. Insieme, aiutiamo i nostri clienti nel percorso per diventare imprese intelligenti e sostenibili.”

“Siamo molto felici di aver ricevuto il SAP Pinnacle Award 2022 nella categoria Customer Excellence. Questo premio conferma i riconoscimenti già ricevuti e rimarca la solidità della nostra partnership. SAP riconosce la nostra eccellente customer experience e i risultati di business ottenuti per i nostri clienti, come dimostrato dall’implementazione di progetti e best practice innovativi. Questo premio riconferma la nostra posizione di leader e la preziosa relazione che intratteniamo con i nostri clienti, che supportiamo con soluzioni e servizi di nuova generazione in svariati settori”, ha affermato Filippo Rizzante, CTO di Reply.

I clienti di Reply possono trarre vantaggio dall’ampia esperienza internazionale di Reply nell’implementazione di soluzioni software SAP. L’azienda utilizza un approccio agile per progettare e sviluppare sistemi di informazione aziendali al fine di ottimizzare attività e processi. L’expertise di Reply include processi aziendali che fanno uso di Internet of Things (IoT), machine learning, big data e analytics. L’azienda usa le più recenti tecnologie SAP, come la SAP Customer Experience e soluzioni cloud industriali, al fine di implementare soluzioni efficienti e componibili per la trasformazione digitale di imprese intelligenti.

I SAP Pinnacle Awards puntano i riflettori sui partner che si sono distinti, riconoscendone la dedizione per il team work, l’eccezionale innovazione e la capacità di aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e sui media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati per i nuovi paradigmi di IA, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Inoltre, Reply raggruppa le soluzioni SAP attraverso le sue società specializzate Syskoplan Reply, Portaltech Reply e Power Reply. Ciascuna di queste società è focalizzata sul proprio settore e possiede competenze comprovate in fatto di processi e requisiti verticali.

SAP e altri prodotti e servizi SAP qui menzionati, nonché i rispettivi loghi, sono marchi o marchi registrati di SAP SE in Germania e altri Paesi. Consultate https://www.sap.com/copyright per ulteriori informazioni e avvisi relativi ai marchi. I nomi di tutti gli altri prodotti e servizi menzionati sono i marchi delle rispettive società.

Contacts

Reply

Fabio Zappelli



f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Aaron Miani



a.miani@reply.com

Tel. +3902535761