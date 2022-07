Rai1: boom di ascolti per il ritorno di “Azzurro. Storie di mare” con Beppe Convertini

Il programma ha registrato il 19.4% di share – con punte del 22% – e oltre un milione di telespettatori.

I dati parlano chiaro: ascolti da record ieri per il ritorno su Rai1 di “Azzurro. Storie di mare” che per la prima puntata, dedicata alla bellezza di Napoli e del suo golfo, ha registrato il 19.4% di share – con punte del 22% – e oltre un milione di telespettatori.

Al timone della seconda stagione di “Azzurro. Storie di mare” – otto appuntamenti in tutto – il conduttore Beppe Convertini che, viaggiando alla scoperta delle più belle coste italiane, continuerà a raccogliere le testimonianze di chi vive il mare e di chi lo difende quotidianamente dagli attacchi di ogni forma di inquinamento. Storie emozionanti di persone che ci trasmetteranno la loro passione per il mare e ci guideranno a conoscerlo e a rispettarlo. Una trasmissione che mostrerà le bellezze marine e i piaceri che ci offrono, dalla cucina allo sport fino al turismo e alle tradizioni, ma che ci metterà in guardia anche sui pericoli che il più grande “sistema ecologico” del nostro pianeta sta correndo per colpa dell’uomo. Nel suo viaggio Convertini è accompagnato da Marco Faimali, biologo marino e divulgatore scientifico che funge da interprete dei segnali che la natura, ed il mare in particolare, lancia e che spesso ignoriamo.

Appuntamento a domenica 31 luglio con la seconda puntata, questa volta dedicata alle meravigliose Procida e Capri.

“Azzurro. Storie di mare” è un programma di Beppe Convertini, Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Roberto Pinnelli scritto con Raffaella De Gregorio, Sacha Lunatici, Susanna Lasconi, Lucia Gramazio con la collaborazione di Erica Gallesi e di Simona Cangelosi. A firmare la regia è Daniele Carminati. La produzione di “Azzurro. Storie di mare” è a cura di Showlab, in collaborazione con il CNR, 4Elements Association e l’Arma dei Carabinieri.