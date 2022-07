Quorum Software rivela una vision globale con Quorum Energy Suite

La nuova suite unificata connette persone, flussi di lavoro e sistemi nell’ecosistema dell’energia

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Quorum Software (Quorum), leader mondiale nel comparto del software per il settore dell’energia, rivela la sua vision globale ampliata con Quorum Energy Suite (QES), un portafoglio completo di soluzioni con cui ha gettato le basi per la crescita e l’innovazione.

Successivamente alla fusione attuata l’anno scorso fra Quorum e Aucerna, e all’acquisizione di TietoEVRY, software house operante nel settore petrolifero e del gas, Quorum ha unificato le sue 38 applicazioni in un singolo portafoglio.

Le applicazioni QES sono distribuite tra nove aree funzionali del settore, da riserve, aspetti economici e pianificazione a monte attraverso operazioni relative ai pozzi ed esecuzione, contabilità, gestione dei terreni e ottimizzazione della produzione sino a misurazioni e attività intermedie oltre a logistica dei carichi e trasporto. I nomi dei prodotti non sono cambiati e sono definiti con termini di uso frequente, consentendo a chi opera nel mercato di capire agevolmente come QES risponde alle esigenze del suo business.

“Quorum Energy Suite rappresenta il pacchetto più ampio e articolato di applicazioni e servizi disponibile sul mercato e offre funzionalità immense ai nostri clienti estendendone l’attuale valore”, spiega Tyson Greer, Chief Products Officer presso Quorum Software.

QES consentirà a Quorum di dare priorità all’innovazione espandendo la propria posizione di prestigio nel settore delle rinnovabili, rendendo possibili operazioni di import-export di GNL e offrendo flussi di lavoro integrati attraverso l’ecosistema dell’energia tramite il cloud e altre funzionalità digitali.

“Quorum assicura continuamente valore ai clienti offrendo dati che permettono di prendere decisioni, automazione e integrazioni con le quali conseguire risultati immediati e aprirsi una strada verso un futuro connesso”, aggiunge Gene Austin, Ceo Quorum Software. “Mentre i nostri clienti competono per capitali, energia e talenti, Quorum è presente come partner di fiducia su cui contare per know-how ampio e personalizzato oltre che per tecnologia avanzata che promuove la crescita e permette di realizzare profitti”.

Per saperne di più visitare il nuovo sito web di Quorum Software: quorumsoftware.com.

Informazioni su Quorum Software

Quorum Software è una software house leader a livello internazionale nel settore dell’energia, nel quale serve oltre 1.800 clienti nell’intera catena del valore in 55 paesi. Le soluzioni Quorum danno impulso alla crescita e ai profitti di aziende operanti in questo settore connettendo persone, flussi di lavoro e sistemi con dati che permettono di prendere decisioni. Venti anni fa abbiamo sviluppato il primo software del settore per le attività contabili relative a centrali a gas e oggi le nostre soluzioni ottimizzano le operazioni delle aziende con integrazioni e standard per i dati che le mettono in grado di proiettarsi nel futuro. I player nel settore globale dell’energia contano sugli esperti e sulle applicazioni di Quorum per attuare la transizione energetica mentre offrono valore oggi e nel futuro. Per maggiori informazioni visitare quorumsoftware.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Lauren Force



Quorum@pancomm.com