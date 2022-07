Quanto durano i risultati di un trapianto di capelli?

Perdita dei capelli: un problema da risolvere

A partire già dalla giovane età, la perdita precoce di capelli, altrimenti detta alopecia, può essere un grave problema estetico, in particolar modo per gli uomini. L’alopecia può influire molto sulla percezione di sé e del proprio aspetto, causando insicurezze non secondarie. Per questo motivo, è bene iniziare a prendersene cura non appena compaiono i primi sintomi. Le possibilità sono diverse, a seconda anche dell’intensità e gravità della perdita: se molte persone negli stadi iniziali optano per semplici prodotti da applicare a casa per ritardare la caduta dei capelli, dall’altro lato la scienza è sempre alla ricerca di nuovi farmaci che possano essere in grado di contrastare o almeno di attenuare il fenomeno.

La soluzione più affidabile: il trapianto

Se da un lato la scelta del giusto shampoo e balsamo, insieme all’applicazione costante e regolare di appositi prodotti sul cuoio capelluto, possono aiutare a ritardare la caduta dei capelli, queste di certo non sono soluzioni definitive e permanenti. Quando l’alopecia inizia ad essere davvero visibile, la soluzione più affidabile è senza ombra di dubbio il trapianto di capelli. Un metodo estremamente affidabile ed efficace è ad esempio quello del trapianto robotico, che in Italia è possibile effettuare presso la struttura the clinic it. Effettuare un trapianto robotico in Italia è un metodo che funziona e che è soprattutto sicuro: quando si sceglie di affrontare un’operazione di trapianto di capelli, infatti, è sempre bene affidarsi ad una struttura certificata con medici qualificati ed esperti.

Il metodo ARTAS: scegli il meglio

Le strutture The Clinic propongono ai propri pazienti la migliore tecnologia di trapianto di capelli al mondo, offrendo ad ogni uomo e donna che soffre di alopecia androgenetica l’accesso a metodi innovativi come il sistema robotico ARTAS, l’Hybrid Punch e gli impianti Hairstetics. In particolare, il metodo ARTAS costituisce una vera e propria rivoluzione nel campo del trattamento dell’alopecia. Questo metodo infatti permette la raccolta automatica delle unità follicolari: con l’aiuto dello specialista, il robot seleziona le unità follicolari da prelevare casualmente dalla zona donatrice utilizzando un programma di identificazione specifico. Il braccio articolato ARTAS estrae poi l’unità follicolare, ruotando intorno all’area da estrarre. Una volta che l’unità è stata rilasciata dal cuoio capelluto, viene raccolta nello stesso modo del metodo manuale, e poi impiantata in una seconda fase. Il sistema robotico è anche capace di prelevare capelli afro, crespi o ricci, mentre il metodo manuale gli impedisce di farlo a causa di un impianto specifico nel cuoio capelluto. Il metodo ARTAS, inoltre, garantisce un tasso di perdita che non supera il 5%.

Un toccasana anche per il portafoglio

Infine, il trapianto robotico è molto più interessante per il vostro budget, poiché tiene conto del numero di trapianti impiantati e non del numero di trapianti rimossi come nel caso del metodo manuale. Si paga quindi solo per i capelli che vengono effettivamente trapiantati sulla vostra testa, garantendo non solo un risultato efficace e duraturo nel tempo, ma anche un considerevole risparmio economico sulla lunga distanza rispetto a qualsiasi altro metodo.