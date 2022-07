Quali sono i benefici delle mandorle

Le mandorle sono ricche di sostanze nutritive e antiossidanti.

Una porzione da un etto (28 grammi) di mandorle crude fornisce 14 grammi di grassi totali, 8 grammi di proteine e 6 grammi di fibre.

I benefici nutrizionali delle mandorle includono: Ricca fonte di grassi monoinsaturi e antiossidanti (vitamina E, flavonoidi e acidi fenolici).

In uno studio è stato dimostrato che il consumo quotidiano di mandorle riduce i livelli di colesterolo. In un altro studio, è stato dimostrato che le donne che consumavano mandorle durante la gravidanza avevano bambini con un peso alla nascita superiore di 80 grammi rispetto alle madri di controllo che non consumavano mandorle durante la gravidanza.

Riduce la pressione sanguigna: Secondo l’American Journal of Cardiology, una singola dose di 75 grammi di mandorle ha abbassato la pressione sanguigna nei pazienti ipertesi. Inoltre, dopo 30 giorni di consumo di 30 grammi (1,1 once) al giorno, la pressione sanguigna si è abbassata di 8 mmHg.

In uno studio simile condotto su pazienti affetti da diabete di tipo 2, il consumo di 50 grammi al giorno ha portato a una riduzione della pressione sanguigna di 11 mmHg dopo 26 settimane.

Oltre agli effetti di riduzione della pressione sanguigna, le mandorle possono anche aiutare a prevenire lo sviluppo dell’insulino-resistenza e del diabete di tipo 2, grazie al loro contenuto di antiossidanti e alla capacità di ridurre l’insulino-resistenza negli studi sugli animali.

Riduce il rischio di malattie cardiovascolari: Il consumo giornaliero di mandorle è stato associato a una riduzione del 41% del rischio di malattie cardiovascolari in uno studio condotto su donne di età compresa tra 49 e 71 anni con diabete di tipo 2 e fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, come pressione e livelli di colesterolo elevati.

Inoltre, è stato riscontrato che il consumo di mandorle ha portato a livelli significativamente più bassi di colesterolo e trigliceridi nel sangue rispetto a entrambi i gruppi di controllo che mangiavano arachidi o niente.

Maggiore sazietà: Una singola porzione da 28 grammi fornisce 12 grammi di proteine sazianti (a basso contenuto di carboidrati e di alta qualità) e 3 grammi di grassi totali, principalmente insaturi: due fattori che hanno dimostrato di favorire la perdita e il mantenimento del peso. Inoltre, l’elevato contenuto di fibre contribuisce fino al 12% del valore giornaliero (DV), riducendo l’apporto calorico complessivo e aumentando il tasso metabolico e favorendo la sazietà.)